В ВМС сообщили подробности операции на танкере

Спасательную операцию проводили военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями ГСЧС.

Военные сообщили подробности спасательной операции, в ходе которой троих членов экипажа танкера Delfi доставили на берег. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

В ВМС напомнили, что в ночь с 21 на 22 ноября танкер под флагом Молдовы в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.

"В связи с плохими погодными условиями не было возможности применить вертолет, также нельзя было подойти к месту происшествия спасательными катерами морской поисково-спасательной службы. Более того, судно находилось в аварийном состоянии", - рассказал начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС Алексей Нестеров

По его словам, учитывая все обстоятельства было принято решение протянуть до корабля "канатную дорогу”.

"То есть водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа", - уточнил начальник поисково-спасательной службы.

После этого каждого моряка с помощью водолазов-спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики.

Как подчеркнул Нестеров, самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание.

В спасательной операции участвовали военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями ГСЧС и водолазами аварийно-спасательной службы города Одесса.

Напомним, в Одесском заливе потерпел крушение танкер . Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

Троих членов экипажа эвакуировали на берег, двое из них находятся в больнице

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