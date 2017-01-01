Итоги 22 ноября: Авария танкера, ЧП в аэропорту Одессы

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Судно Delfi село на мель и перевернулось у берегов Одессы; из-за инцидента с самолетом одесский аэропорт приостановил работу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Гончарук заверил, что ПриватБанк не вернут экс-владельцам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на выступлении в Лондоне заявил, что ПриватБанк не передадут бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, несмотря на их попытки назвать национализацию банка незаконной.

В аэропорту Одессы отменили все рейсы из-за аварийной посадки самолета

Одесский аэропорт не работал до 22.00 пятницы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines.

В ночь на 22 ноября из-за сильного ветра при посадке Boeing-738 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и у него сломалась стойка переднего шасси.

Все 134 пассажира и летный экипаж не пострадали.

На время эвакуации поврежденного самолета с полосы аэропорт временно остановил работу.

У берегов Одессы потерпел крушение танкер

В ночь с 21 на 22 ноября танкер Delfi под флагом Молдовы из-за шторма сорвало с якоря и отнесло к берегу Одессы, где судно ударилось о волнорез и перевернулось.

Троих членов экипажа эвакуировали на берег, двое из них находятся в больнице.

На месте аварии танкера зафиксировали ухудшение экологической ситуации. Допустимая норма содержания нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.

Экс-владельца VAB Банка объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего владелца VAB Банка Олега Бахматюка по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отреагировал на объявление украинскими правоохранителями его в розыск. Он заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

Из-за шторма затопило курортный поселок в Запорожской области

В пгт Кирилловка из-за шторма в Азовском море затопило около 40 баз отдыха.

Непогода привела к повышению уровня воды на Федотовой косе, в результате чего остров Бирючий оказался отрезанным от суши. Спасатели эвакуировали с него 11 человек.

Признание Косово отозвали уже 17 стран

Республика Науру, которая находится в Океании, стала семнадцатой страной, которая отозвала признание Косово.

Науру пришла к выводу, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции №1244 Совбеза ООН.

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