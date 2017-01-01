Итоги 22 ноября: Авария танкера, ЧП в аэропорту Одессы
Судно Delfi село на мель и перевернулось у берегов Одессы; из-за инцидента с самолетом одесский аэропорт приостановил работу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Гончарук заверил, что ПриватБанк не вернут экс-владельцам
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на выступлении в Лондоне заявил, что ПриватБанк не передадут бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, несмотря на их попытки назвать национализацию банка незаконной.
В аэропорту Одессы отменили все рейсы из-за аварийной посадки самолета
Одесский аэропорт не работал до 22.00 пятницы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines.
В ночь на 22 ноября из-за сильного ветра при посадке Boeing-738 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и у него сломалась стойка переднего шасси.
Все 134 пассажира и летный экипаж не пострадали.
На время эвакуации поврежденного самолета с полосы аэропорт временно остановил работу.
У берегов Одессы потерпел крушение танкер
В ночь с 21 на 22 ноября танкер Delfi под флагом Молдовы из-за шторма сорвало с якоря и отнесло к берегу Одессы, где судно ударилось о волнорез и перевернулось.
Троих членов экипажа эвакуировали на берег, двое из них находятся в больнице.
На месте аварии танкера зафиксировали ухудшение экологической ситуации. Допустимая норма содержания нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.
Экс-владельца VAB Банка объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего владелца VAB Банка Олега Бахматюка по запросу Национального антикоррупционного бюро.
Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отреагировал на объявление украинскими правоохранителями его в розыск. Он заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.
Из-за шторма затопило курортный поселок в Запорожской области
В пгт Кирилловка из-за шторма в Азовском море затопило около 40 баз отдыха.
Непогода привела к повышению уровня воды на Федотовой косе, в результате чего остров Бирючий оказался отрезанным от суши. Спасатели эвакуировали с него 11 человек.
Признание Косово отозвали уже 17 стран
Республика Науру, которая находится в Океании, стала семнадцатой страной, которая отозвала признание Косово.
Науру пришла к выводу, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции №1244 Совбеза ООН.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram