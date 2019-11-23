В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов

По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

В Украине в субботу, 23 ноября, отмечается День памяти жертв Голодоморов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В этот день по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. Планируется, что в 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Памятная дата была введена указом президента Украины №1310/98 от 26 ноября 1998 как День памяти жертв голодоморов. В 2000 году название было изменено на День памяти жертв голодомора и политических репрессий. В 2004 году устанавливалась название День памяти жертв голодоморов и политических репрессий. И наконец, указом президента №431/2007 от 21 мая 2007 года было введено название, которое используется сегодня – День памяти жертв голодоморов.

Такую частую смену названий можно объяснить научной дискуссией вокруг вопроса о количестве Голодоморов в Украине. На сегодня большинство историков склоняются к мнению, что в ХХ веке их было три: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах.

Так, в результате Голодомора 1921-1923 годов погибло около 500 тысяч человек. Причиной трагедии стала так называемая "продразверстка", проводившейся в рамках политики военного коммунизма. Известно, что в 1922 году из Украины было вывезено 13,5 млн тонн зерновых. Целью такой политики был геноцид украинского крестьянства, не поддерживало коммунистическую власть.

Но самым масштабным Голодомор 1932-1933 годов. По итогам судебного дела по факту Голодомора установлено, что количество погибших достигло 3 млн 941 тысяч человек. Потери украинский в части нерожденных, по данным СБУ, составляли 6 млн 122 тысяч человек.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, раскулачивание крестьян, хлебозаготовительная кампания и массовый террор в деревне.

На сегодня, 15 государств – членов ООН официально признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, еще 10 – осудили Голодомор на официальном уровне, как акт уничтожения человечества.

Третий Голодомор произошел в Украине в 1946-1947 годах. Его причиной стала спланированная акция советской власти по изъятию остатков зерна у крестьян для оказания помощи "братским народам" из социалистического лагеря и восстановление промышленности. На сегодня точное количество жертв этого Голодомора не установлена. Различные исследователи оценивают, что количество его жертв может быть от 300 тысяч до 1 млн человек.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Украине признание Голодомора как геноцида достигло рекордного уровня. Такого мнению придерживаются 82% украинцев, свидетельствует исследование социологической группы Рейтинг.

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