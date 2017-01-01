Затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти – СМИ

Судно Delfi отбуксируют в Черноморск, где оно будет находиться в качестве вещественного доказательства.

Танкер Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября, мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. Об этом сообщает местное издание Думская.

По данным издания, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана Госпогранслужбы.

"По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег – на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", – говорится в сообщении.

Именно с этим, полагают источники издания в правоохранительных органах, связано длительное пребывание бункеровщика в открытом море, минимальный состав экипажа, нежелание капитана эвакуироваться, а также утверждение компетентных органов по поводу отсутствия "незаконного и опасного для экологии груза".

Также журналисты утверждают, что экипаж танкера знал, чем занимается. Именно поэтому моряки отказывались покинуть борт терпящего бедствие судна.

Отмечается, что дальше сотрудники АМПУ и других служб установят, если позволит штормовое море, боновые ограждения, локализовав разлив нефтепродуктов.

"Через пару дней, когда шторм утихнет, из Черноморска прибудет плавучий кран Богатырь. Судно сдернут с волнореза, залатают пробоины и откачают воду, после чего отбуксируют в тот же Черноморск, где оно продолжит гнить уже в качестве вещдока по нескольким уголовным производствам", – пишет издание.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты. Их концентрация в районе аварии уже превышает норму в 90 раз.

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