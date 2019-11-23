Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре
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В Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічесалвськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.
Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук.
"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал Мельничук.
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Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.
Как сообщалось 4 ноября, под Житомиром молотком избили депутата.
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