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Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре

Комментариев: 3
У пострадавших травмированы челюсти и носы.
Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре
© facebook.com/Melnychuk Vladyslav
Фото 1/4
  • Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре
  • Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре
  • Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре
  • Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре
Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре
Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре
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В Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічесалвськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук.

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал Мельничук.

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Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.

Как сообщалось 4 ноября, под Житомиром молотком избили депутата.

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Теги: Днепр, нападение, избиение, активисты
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Комментариев (3)
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Boxerogos    23.11.2019, 10:37
Оценка:  0
Boxerogos
На каждого активиста найдётся при желании свой контрактивист.)))))))))))
xapi3mat    23.11.2019, 11:40
Оценка:  0
xapi3mat
контрактивист - это проплаченное быдло? бабла не хватит, майдан это доказал, а нет бабла титушка становятся нейтральным чмом!
ВасяизИваново    23.11.2019, 10:29
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Днепровские партизаны?
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