Мужчины в балаклавах избили активистов в Днепре

У пострадавших травмированы челюсти и носы.

Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре

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В Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічесалвськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук.

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал Мельничук.

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Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.

Как сообщалось 4 ноября, под Житомиром молотком избили депутата.

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