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Львовский аэропорт не работает из-за гололеда

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Пока нет официальной информации, что будет дальше в случае задержки рейсов.
Сейчас идут с задержками четыре рейса
Сейчас идут с задержками четыре рейса
lwo.aero

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Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого не работает на взлет и посадку из-за гололеда.

Об этом сообщили в справке аэропорта, передает УНН.

"Сейчас аэропорт не работает на взлет и посадку. На обслуживание пассажиров работает. После двенадцати ориентировочно планируют возобновить работу", - рассказали в справке.

Также в аэропорту отметили, что пока нет официальной информации, что будет дальше в случае задержки рейсов.

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"У нас идут с задержками четыре рейса практически в связи с техническими и погодными условиями. Это утренние рейсы, которые летели, частично полетели назад, частично полетели в Киев в запасной аэропорт. Причина - гололедица", - добавили в справке.

Как сообщалось 22 ноября, стало известно, почему обломалось шасси у самолета в Одессе.

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Теги: Львов, погода, аэропорт, самолет
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