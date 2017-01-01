Во Львове самолет съехал с полосы в аэропорту
Во международном аэропорту Львов самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. Аэропорт пока не работает, сообщается на странице воздушной гавани в Facebook в субботу, 23 ноября.
"Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры и багаж эвакуированы, никто не пострадал. С людьми работает представитель авиакомпании. Также выполняются работы по эвакуации пассажиров.
Аэропорт временно прекратил работу и планирует возобновить ее после 12:00.
Напомним, 22 ноября в аэропорту Одесса воздушное движение было приостановлено после аварии самолета Boeing авиакомпании Turkish Airlines.
Из-за сильного ветра при посадке у лайнера сломалась стойка переднего шасси и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.
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