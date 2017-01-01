Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Государство в смартфоне": Федоров рассказал, когда презентуют приложение

Комментариев: 0
Первыми проектами, которые будут в смартфоне - это водительские права, техпаспорт на авто.
Государство превратится в простой сервис
Государство превратится в простой сервис
facebook.com

Читай также: Кабмин начал внедрение Google-инструментов

Министерство цифровой трансформации представит приложение “Действие“ - в народе “Государство в смартфоне“ - в декабре.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в обнародованном сегодня интервью Радио Свобода.

“Совсем скоро, уже в декабре, в ноябре мы уже заканчиваем разработку, мы представляем мобильное приложение, которое и будет называться “Действие“. В народе - “Государство в смартфоне“. И первыми проектами, которые будут уже в смартфоне - это водительские права, технический паспорт на автомобиль, и в следующем релизе уже будут электронные студенческие, электронные удостоверения пенсионера“, - рассказал Федоров.

Читай также: Система электронного документообмена уже работает - Дубилет

Также он добавил, что после этого начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон: начнут с электронной прописки, чтобы можно было изменить место регистрации. Также через смартфон можно будет получить пенсию.

Федоров отметил, что для него “Государство в смартфоне“ - это когда большое количество людей имеют смартфоны, ноутбуки, доступ к Интернету. Они умеют пользоваться гаджетами, и не замечают государство, которое превращается в простой сервис.

Как сообщалось 13 ноября, министерство работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: диджитализация, "Государство в смартфоне", Федоров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь