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ЕБРР предоставил Гончаруку 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог

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ЕБРР предоставил Гончаруку 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог
facebook.com/Олексій Гончарук

22 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в Инвестиционном саммите стран-членов Восточного партнерства, который состоялся в Лондоне. Во время него глава украинского правительства подписал два соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине 900 млн евро на реконструкцию и строительство новых дорог.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

“Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях. Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро “, - сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также рассказал, на реализацию каких именно инфраструктурных проектов будут направлены указанные средства.

“На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности“, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины представил нового руководителя “Укравтодора“ - им стал народный депутат из фракции “Слуга народа“ Александр Кубраков. По словам Гончарука, такое кадровое решение связано с тем, что в следующем году Украина будет много тратить на ремонт украинских дорог, а для этого “Укравтодору“ нужен профессиональный и честный руководитель.

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