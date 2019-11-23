День памяти жертв Голодомора: Зеленский с супругой почтили память погибших
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День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.
Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.
Как сообщалось, 23 ноября по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
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