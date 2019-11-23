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День памяти жертв Голодомора: Зеленский с супругой почтили память погибших

Комментариев: 5
23 ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов 1932-33 гг.
Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания
Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания
facebook.com/president.gov.ua

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День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.  

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора
Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора
facebook.com/president.gov.ua

Как сообщалось, 23 ноября по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

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Теги: голодомор, Зеленский
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Комментариев (5)
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Мыкола    23.11.2019, 12:59
Оценка:  +1
Мыкола
Глупость украинцев проявляется в том, что они верят официальной пропаганде , находящейся в руках мирововой мафии. А эта мафия умеет преподносить события с выгодой для себя !
BROKER666    23.11.2019, 12:52
Оценка:  0
BROKER666
и ежегодно самураи выплачивают УКРАИНЕ ярды Евро, за квоты... и чем меньше УКРАИНА будет делать выбросов, тем больше самураи, макаронники и гейспанцы будут платить за квоты... но для смертных эта инфа засекречена ещё с середины 90х
BROKER666    23.11.2019, 12:52
Оценка:  0
BROKER666
могу для людей с бронепоезда даже разъяснить, зачем коломойша покупает ЭЭ с каганата... думаете из-за цены? - наивные... в 1990м был подписан Киотский протокол по выбросам углекислого газа
bertal    23.11.2019, 12:27
Оценка:  +1
bertal
А последние годы, что происходит? Потом это как назовут:-тотальным уничтожением, без оружия???
Krotol2    23.11.2019, 12:16
Оценка:  +1
Krotol2
А где указано что это был геноцид.Очередная лапша на уши
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