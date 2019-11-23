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В Днепре неизвестные в балаклавах избили активистов

Комментариев: 4
Пять человек ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на Владислава Мельничука и Вирослава Цюпьяка.
У активистов травмы черепа, челюсти и носа
У активистов травмы черепа, челюсти и носа
Татьяна Печончик / Facebook

В Днепре 22 ноября группа неизвестных избила местных общественных активистов – члена общественной организации Сообщество активной молодежи – САМ Владислава Мельничука и его коллегу Вирослава Цюпьяка. Об этом Мельничук сообщил накануне вечером на своей странице в Facebook.

"Около 22 часов вечера пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницы. Есть травмы черепа, челюсти и носа", – сообщил активист.

В свою очередь представительница Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик также в Facebook сегодня уточнила, что "ребята в больнице проходят обследование. Сняли побои и написали заявление в полицию".

Cмотрите фотогалерею: В Днепре неизвестные в балаклавах избили активистов

Ранее в Харьковской области неизвестные на дороге обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия. Никто не пострадал.

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Теги: фото, Днепр, избиения, драка, избиение, активисты, бита, активист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаУкраїну    23.11.2019, 13:15
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Каждый день читал бы такие новости,с утра до вечера.
MNI1957    23.11.2019, 13:12
Оценка:  +1
MNI1957
активисты?сучьей власти,сучье племя
farfalle    23.11.2019, 12:04
Оценка:  0
farfalle
Угадай страну по новости
Via_dolorosa    23.11.2019, 12:30
Оценка:  -1
Via_dolorosa
У нас с этим по крайней мере боряться и всем показывают, а в твоей Средневековой расии... такчто давай не будем гнать друг на друга и будем жить отдельными независимыми государствами.
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