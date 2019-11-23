Пять человек ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на Владислава Мельничука и Вирослава Цюпьяка.

В Днепре 22 ноября группа неизвестных избила местных общественных активистов – члена общественной организации Сообщество активной молодежи – САМ Владислава Мельничука и его коллегу Вирослава Цюпьяка. Об этом Мельничук сообщил накануне вечером на своей странице в Facebook.

"Около 22 часов вечера пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницы. Есть травмы черепа, челюсти и носа", – сообщил активист.

В свою очередь представительница Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик также в Facebook сегодня уточнила, что "ребята в больнице проходят обследование. Сняли побои и написали заявление в полицию".

Cмотрите фотогалерею: В Днепре неизвестные в балаклавах избили активистов

Ранее в Харьковской области неизвестные на дороге обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия. Никто не пострадал.

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