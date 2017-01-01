Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове через интернет-магазин торговали наркотиками

Комментариев: 0
Организатор наркоторговли задержан.
В Харькове через интернет-магазин торговали наркотиками
© npu.gov.ua
Фото 1/11
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
  • Дельцы изготавливали "амфетамин"
В Харькове через интернет-магазин торговали наркотиками
Дельцы изготавливали "амфетамин"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области с участием Департамента противодействия наркопреступности НПУ, следственного отдела Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 разоблачили нескольких участников и организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области.

Читай также: Контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном

"Злоумышленники наладили криминальный бизнес по определенной преступной схеме. Они изготавливали "амфетамин" и готовили его на отправку в другие регионы Украины, а также фасовали так называемые "закладки" и работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Сейчас 22-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

21 ноября сотрудники Управления противодействия наркопреступности задержали организатора данного интернет-магазина - 20-летнего мужчину.

Сообщается, что все изъятые наркотические вещества направлены на исследование. Устанавливаются другие преступные связи фигурантов и другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.

Как сообщалось 22 ноября, под Одессой годовалая девочка отравилась метадоном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Харьков, наркотики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь