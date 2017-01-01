В Харькове через интернет-магазин торговали наркотиками

Организатор наркоторговли задержан.

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Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области с участием Департамента противодействия наркопреступности НПУ, следственного отдела Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 разоблачили нескольких участников и организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области.

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"Злоумышленники наладили криминальный бизнес по определенной преступной схеме. Они изготавливали "амфетамин" и готовили его на отправку в другие регионы Украины, а также фасовали так называемые "закладки" и работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Сейчас 22-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

21 ноября сотрудники Управления противодействия наркопреступности задержали организатора данного интернет-магазина - 20-летнего мужчину.

Сообщается, что все изъятые наркотические вещества направлены на исследование. Устанавливаются другие преступные связи фигурантов и другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.

Как сообщалось 22 ноября, под Одессой годовалая девочка отравилась метадоном.

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