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На Киевщине мужчину похитили и пытали паяльной лампой – СМИ

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Нападавшие были в камуфляже и балаклавах. Они вывезли пострадавшего в поле в багажнике его собственного авто.
Полиция расследует похищение мужчины в Переяславе
Полиция расследует похищение мужчины в Переяславе
Пресс-служба Нацполиции

В городе Переяслав Киевской области трое мужчин похитили и пытали местного жителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 23 ноября.

"Мужчина 1981 года рождения находился в гараже, когда туда вошли трое в камуфляже и балаклавах. Они распылили в глаза пострадавшему вещество из газового баллончика и силой заставили мужчину залезть в багажник собственного автомобиля", – говорится в сообщении.

После этого нападавшие вывезли потерпевшего в поле за городом. Там его избивали и пытали паяльной лампой. После этого там же и бросили.

Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.

Утверждается, что один из подозреваемых в нападении – местный житель 1976 года рождения – был задержан. Личности еще двух нападавших устанавливаются.

В рамках досудебного расследования также устанавливаются мотивы нападения.

Ранее на Буковине двое злоумышленников в масках напали на дом и пытали супругов, требуя деньги. Мужчине удалось убежать и позвать на помощь.

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Теги: Киевская область, мужчины, мужчина, пытки
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Источник: korrespondent.net

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