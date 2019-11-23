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Премьер не замечает импорта электроэнергии из РФ, считает – есть только технические перетоки

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Премьер не замечает импорта электроэнергии из РФ, считает – есть только технические перетоки
kmu.gov.ua

Несмотря на неоднократные остановки украинских электростанций через импорт электроэнергии из России, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что между Украиной и Россией лишь технические перетоки электроэнергии, а не импорт.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста относительно роста импорта электроэнергии из РФ.

"Исторически украинская энергетическая сеть и российская энергетическая сеть связаны между собой. И в течение всего этого времени у нас постоянно происходят перетоки электроэнергии. Поэтому эти операции появились не вчера и не позавчера. И процент этих операций совершенно незначительный для украинского рынка" , – сказал Гончарук.

Он также отметил, что намерения правительства в рамках евроинтеграции Украины относительно синхронизации отечественной энергосистемы с европейской, остаются неизменными.

"Украина имеет очень четкую стратегию в сфере энергетики. Между нашим системным оператором, который руководит всей нашей энергосистемой, и отдельными системными операторами в Европе подписан меморандум о том, что украинская энергосистема должна быть интегрирована с европейской до 2023 года. Это означает, что для того, чтобы интегрироваться в европейскую энергетическую сети, нам нужно сначала отключиться от российской. Затем некоторое время профункционировать отдельно, индивидуально. И только потом, после того, как инфраструктура будет создана, интегрироваться полностью в европейскую систему. И это на самом деле наши истинные планы", – заверил Гончарук.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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Комментариев (2)
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Coюзник    23.11.2019, 13:15
Оценка:  +1
Coюзник
Ну наконец то грамотно объяснили ... что реально ток бежит по проводам и остановить его может только рубильник, которого не существует т.к. система единая ... это наследие СССР ...
Coюзник    23.11.2019, 13:18
Оценка:  0
Coюзник
Единственная проблема заключается в разнице цен ... украинская электроэнергия дешевле чем российская ... но это было всегда ...
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