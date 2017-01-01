На Буковине из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов

Без энергоснабжения осталась часть потребителей в Глыбокском, Сторожинецком, Новоселицком, Кицманском и Хотинском районах.

В Черновицкой области из-за шквального ветра 10 населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом накануне сообщило Черновцыоблэнерго.

"Ночной штормовой ветер 22 ноября оставил без электроснабжения часть потребителей в населенных пунктах нескольких районов области: Глыбокском, Сторожинецком, Новоселицком, Кицманском и Хотинском районах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийным бригадам удалось оперативно восстановить работу многих трансформаторных подстанций, но около 4 тысяч абонентов в десяти населенных пунктах оставались без энергоснабжения.

Отмечается, что ветер оборвал провода воздушных линий – ВЛ 04-10 кВ, привела к аварийным отключениям трансформаторных подстанций – ТП 10/04 кВ, вышло из строя электрооборудование.

Накануне часть Бердянска осталась без света. Штормовой ветер вызвал обрыв линии электропередачи. Аварийные бригады пытались устранить неисправности, однако сильный ветер сохранялся.

Также на этой неделе ураган в Одессе повалил 12 деревьев. Также было зафиксировано девять обрывов электросетей.

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