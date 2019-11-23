Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму за год полностью исчезло живописное озеро

Комментариев: 3
Водоем на грани исчезновения.
На полуострове усугубляются экологические проблемы
На полуострове усугубляются экологические проблемы
Скриншот

Читай также: Озеро Свитязь катастрофически обмелело

В сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, которое находится между Орлиным и Кизиловым.

"Спасти мелеющий водоем они просили на протяжении нескольких лет, но закончилось тем, что воду из него спустили окончательно", - пишут в сети.

В сети можно найти фото этого же озера датированное 2018 годом.

Как сообщалось 14 ноября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: озеро, засуха, Крым, вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    23.11.2019, 16:07
Оценка:  0
Глод
Если в озере вода пропадает,
Значит Путин её выпивает!
VSHIVANKA    23.11.2019, 15:49
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КОГДА ПУТИН ВСЁ УСПЕВАЕТ ?!
Letohradek    23.11.2019, 15:40
Оценка:  +1
Letohradek
Да хоть камни с неба! Пусть продолжают горлопанить - ПУ ТЕН, ПУ ТЕ ....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь