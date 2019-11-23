В Крыму за год полностью исчезло живописное озеро

Водоем на грани исчезновения.

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В сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, которое находится между Орлиным и Кизиловым.

"Спасти мелеющий водоем они просили на протяжении нескольких лет, но закончилось тем, что воду из него спустили окончательно", - пишут в сети.

В сети можно найти фото этого же озера датированное 2018 годом.

Как сообщалось 14 ноября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.

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