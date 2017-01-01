Аэропорт Львов возобновил работу после ЧП

Ранее самолет авиакомпании МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время разворота.

Международный аэропорт Львов возобновил работу штатном режиме в субботу в 11.20, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Ранее сообщалось, что около 7 часов утра в субботу, 23 ноября, во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева). Пассажиры и багаж были эвакуированы, никто не пострадал. Самолет эвакуировали с летного поля. Воздушное судно не было повреждено.

Причина ЧП в аэропорту – сложные погодные условия (переохлажденный дождь), отмечается в сообщении.

Напомним, 22 ноября в аэропорту Одесса воздушное движение было приостановлено после аварии самолета Boeing авиакомпании Turkish Airlines. Из-за сильного ветра при посадке у лайнера сломалась стойка переднего шасси и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

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