В Симферополе ПЦУ отслужила панихиду по жертвам Голодомора

23 ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов 1932-33 гг.

Во временно оккупированном Симферополе в кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины отслужили траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Панихиду отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщает "Крым.Реалии".

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"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата… Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой - только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент.

Как сообщалось, 23 ноября по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

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