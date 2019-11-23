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В Симферополе ПЦУ отслужила панихиду по жертвам Голодомора

Комментариев: 2
23 ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов 1932-33 гг.
"Важно помнить, к чему может привести безбожие"
"Важно помнить, к чему может привести безбожие"
ru.krymr.com

Во временно оккупированном Симферополе в кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины отслужили траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Панихиду отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщает  "Крым.Реалии".

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"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата… Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой - только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент.

Как сообщалось, 23 ноября по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

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Теги: ПЦУ, Крым, оккупанты, Голодомор
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Комментариев (2)
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kapablankas    23.11.2019, 17:32
Оценка:  0
kapablankas
Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент

ЛУКАВИТ
Петя жертвует и пох
VSHIVANKA    23.11.2019, 17:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧЕЛОВЕК 20 ХОТЬ СОБРАЛОСЬ ?
ПЦУ !!!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!
КРЫМ РОССИЯ !!!
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