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Шторм в Азовском море: на острове Бирючий возобновили эвакуацию

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Остров Бирючий практически отрезало от суши и оборвало линии электропередач. Спасатели эвакуировали еще пять человек.
Шторм в Азовском море: на острове Бирючий возобновили эвакуацию
© пресс-служба ГСЧС
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  • С острова Бирючий эвакуировали еще пять человек
  • С острова Бирючий эвакуировали еще пять человек
  • С острова Бирючий эвакуировали еще пять человек
Шторм в Азовском море: на острове Бирючий возобновили эвакуацию
С острова Бирючий эвакуировали еще пять человек
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Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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“Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась“, – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

Ранее сообщалось, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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Теги: Азовское море, шторм, эвакуация, Спасательная служба, спасатель, ГосЧС, ГСЧС
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