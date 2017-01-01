Шторм в Азовском море: на острове Бирючий возобновили эвакуацию

Остров Бирючий практически отрезало от суши и оборвало линии электропередач. Спасатели эвакуировали еще пять человек.

С острова Бирючий эвакуировали еще пять человек

Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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“Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась“, – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

Ранее сообщалось, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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