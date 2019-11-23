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Стычки во время Транс-марша: новые подробности

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В ходе столкновений на Транс-марше в Киеве полиция задержала шестерых человек. Правоохранители отметили, что на всех задержанных были составлены админпротоколы.
Позже полиция отпустила задержанных за потасовку
Позже полиция отпустила задержанных за потасовку
пресс-служба Нацполиции

Полиция Киева уточнила, что в Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей правоохранители задержали шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

В полиции подчеркнули, что для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центральной части города.

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после выяснения всех обстоятельств и предоставленных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. В ходе мероприятия произошли столкновения.

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Теги: Киев, геи и лесбиянки, марш, полиция, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, драка, геи, потасовка, трансгендер, геи и лесбиняки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    23.11.2019, 17:49
Оценка:  0
bertal
Дебилы, других слов нет. Трансгендеры? идут на ... Про тепло в квартирах напишите, квитанции на оплату уже всем выписали?
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