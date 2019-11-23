Зеленский о Голодоморе: Никогда не сможем простить

Президент напомнил, что сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора, геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим. Об этом он сообщил на акции памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", - сказал президент.

По его словам, согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от четырех до восьми миллионов украинцев.

"Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Зеленский.

"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", - добавил глава государства.

На акции также присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

Ранее сообщалось, что Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

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