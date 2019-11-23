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Зеленский о Голодоморе: Никогда не сможем простить

Комментариев: 18
Президент напомнил, что сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора, геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим. Об этом он сообщил на акции памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", - сказал президент.

По его словам, согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от четырех до восьми миллионов украинцев.

"Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Зеленский.

"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра", - добавил глава государства.

На акции также присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

Ранее сообщалось, что Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

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Теги: Голодомор, Голодомор 1932-1933, Владимир Зеленский, годовщина голодомора в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Нужны-Погромы    23.11.2019, 19:25
Оценка:  0
Нужны-Погромы
А кому він не зможе простити ? Своїм Жи.дам ?
Мыкола    23.11.2019, 19:04
Оценка:  +4
Мыкола
Ну так понятно , кто громче всех кричит держи вора ! Значит точно распродаст Украинскую землю !
zheka-yakob    23.11.2019, 18:48
Оценка:  0
zheka-yakob
Ну и пусть обратиться к Грузии, кстати есть родственники Сталина, .... или лучше в международный суд на Грузию, пусть ответят за сына грузинского народа Сталина.
Ведмідь***    23.11.2019, 18:43
Оценка:  +4
Ведмідь***
Что нужно знать об этой трагедии 1932-33гг.. Что был голод и был мор людей в СССР. В Украинской ССР, в самой России - в Черноземьи, на Северном Кавказе, Поволжьи, Южном Урале, Западной Сибири, Белоруссии и Казахстане. Да причиной был неурожай, коллективизация и продажа зерна заграницу для индустри
Ведмідь***    23.11.2019, 18:44
Оценка:  +4
Ведмідь***
Да от этого голода пострадали россияне в само
Ведмідь***    23.11.2019, 18:46
Оценка:  +4
Ведмідь***
Да от этого голода пострадали россияне в самой России, русские, украинцы, евреи и люди других национальностей на Украине.
Ведмідь***    23.11.2019, 19:04
Оценка:  +2
Ведмідь***
Да, Сталин навязывал коллективизацию, но не только на Украине, а во всей стране - СССР. Но не думаю, что его целью было умышленно заморить голодом крестьян, ведь кто тогда будет работать на полях и растить урожай? И еще важный вопрос - А кто отбирал урожай у крестьян? Не их ли украинцы односельчане
Ведмідь***    23.11.2019, 19:09
Оценка:  0
Ведмідь***
Можно-ли говорить, что от голода и коллективизации пострадали только украинцы? Нет. Простой исторический пример. Моя теща родом из России, у их многодетной семьи в деревне отобрали ЕДИНСТВЕННУЮ корову и семье грозил а голодная смерть...хорошо, что эта маленькая девочка... выкрала свою-же корову.
Krotol2    23.11.2019, 18:30
Оценка:  +5
Krotol2
Что он мелет.Бляха муха что не през то умалишонный.И как мы жили 80 лет а теперь не простим.Кому и что
Krotol2    23.11.2019, 18:33
Оценка:  +4
Krotol2
Потешный КЛОУН
VSHIVANKA    23.11.2019, 18:25
Оценка:  +5
VSHIVANKA
ЗЕЛЬЦ УЖЕ НАГОВОРИЛ ВЫШЕ КРЫШИ ....
ПУТИН ЖДЁТ ТЕБЯ В ПАРИЖЕ .....)))
ВосставшийИзБана    23.11.2019, 18:15
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Московитам их войну уже простил - простишь и Сталина за его преступления. Это же не твоя земля и украинцы - не твой народ.
dikrava    23.11.2019, 18:10
Оценка:  -6
dikrava
Мир и покой душам моих погибших земляков, которые погибли от рук красножопых ублюдков.
Krotol2    23.11.2019, 18:32
Оценка:  +5
Krotol2
А голодаюшему Поволжью ? )))))
ВосставшийИзБана    23.11.2019, 18:33
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Вот когда Поволжье станет Украиной - вот тогда и поговорим.
Boxerogos    23.11.2019, 18:06
Оценка:  +6
Boxerogos
Клоун,ты ещё более потешнее чем твой предшественник,маньяк-алкоголик Педя Пидоpoшенко.
ВосставшийИзБана    23.11.2019, 18:14
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
Профессия у него такая - потешать таких недалеких как ты.
Boxerogos    23.11.2019, 18:17
Оценка:  +4
Boxerogos
Бот,уж лучше быть"недалёким"как я,чем далёким от здравого рассудка,как ты.)))))))))))))
ВосставшийИзБана    23.11.2019, 18:25
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Спешу тебя утешить. То, что ты считаешь "здравым рассудком" - это всего лишь плод твоего нездорового воображения и на самом деле здравым рассудком не является.
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