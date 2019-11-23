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Под посольством РФ в Киеве прошла акция

Комментариев: 44
У посольства России в столице и диппредставительств в других городах провели акцию ко Дню памяти жертв голодоморов.
У посольства РФ в Киеве прошла акция
У посольства РФ в Киеве прошла акция
dobrovoltsi.org.ua

В Киеве активисты собрались у посольства России по случаю Дня памяти жертв Голодомора, как и в других городах, где есть российской диппредставительства. Об этом сообщает Объединение добровольцев, которые были соорганизаторами акции.

В частности, акции прошли в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

"Во всех украинских городах, где есть дипломатические представительства Российской Федерации, бойцы и активисты Объединения добровольцев, а также представители "Всемирного Движения Патриотов Украины" пришли под стены посольства и консульств, чтобы напомнить россиянам, кто же виноват в смертях миллионов украинцев. Они принесли с собой плакаты с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб - теперь нас спасет память", - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

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Теги: Голодомор, Киев, фото, Голодомор 1932-1933, посольство РФ, годовщина голодомора в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (45)
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Alexsy    23.11.2019, 20:54
Оценка:  -1
Alexsy
Джагашвили(Сталин) и Лаврентий (Берия) - 100% Русские...
Alexsy    23.11.2019, 20:54
Оценка:  0
Alexsy
К Грузии отношение имеют?
Антибес    23.11.2019, 20:49
Оценка:  +2
Антибес
На самом деле эти наши"патриоты"вышли поблагодарить Россию за то что нет голодомора сейчас.Ведь не будь российской электроэнергии и российского газа,который перекупаем у евробарыг,приготовить еду было бы очень трудно.Кто-то скажет про дрова?Но под видом дров в ЕС мы вывозим дорогущий лес-кругляк.А у
Антибес    23.11.2019, 20:52
Оценка:  +1
Антибес
голь весь в"украинских"ЛДНР.Но продаёт этот уголь почему-то не за гривны.В общем,присоединяюсь к благодарностям этих"патриотов".Росси я,спасибо тебе что у нас нет голодомора сейчас.Только геноцид.
Л_о_л_а    23.11.2019, 20:31
Оценка:  +5
Л_о_л_а
Вот такие вот активисты, которые сегодня устроили показательные выступления под посольством РФ и голодоморили крестьян....не с Марса, не из России приезжали активисты, а своя мразота и быдло,которое как и современные активисты на волне революции пришло во власть...
Л_о_л_а    23.11.2019, 20:32
Оценка:  +3
Л_о_л_а
"революция" в кавычках. на самом деле в 2014 был госпереворот...
Распятый_мальчик    23.11.2019, 20:33
Оценка:  -3
Распятый_мальчик
Это тебе твой дед рассказал? А кем он был, кстати, НКВДшником или влаССовцем?
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:34
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Вы, мадам, еще в 2014 эмигрировали на Моксель. Откуда Вам знать,кто там собрался?
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:30
Оценка:  -6
Брюква_и_Клюква
Веселите меня дальше, мокши гнилозубые!
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:28
Оценка:  -7
Брюква_и_Клюква
Разве ты не знаешь, йобанат, Что Виолетта в Черновцах? Тебе бригадир не сказал? А теперь посмотри, где я. Ты же йобаный "хакер".
Boxerogos    23.11.2019, 20:11
Оценка:  +8
Boxerogos
Вчера доктор Комаровский на программе Савика Шустера очень чётко и предельно правильно охарактеризовал подобных"активистов",на звав их ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПАТРИОТАМИ.Не в бровь,а в глаз!Аминь.
Ira0956    23.11.2019, 20:07
Оценка:  +3
Ira0956
А ч1ё там с унитазами, уже разобрались? Чёт быстро х о х л ы сдулись )
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:37
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
У Вас, девушка, в Суздале вообще унитаза нет, как и у 37% мокшей. Вам приходится свои нечистоты выливать на двор. Так что молчите в тряпочку.
Ira0956    23.11.2019, 20:49
Оценка:  +3
Ira0956
Брюква_и_Клюква я в Крыму, но тебе, по-видимому, это сложно запомнить )
Глод    23.11.2019, 19:59
Оценка:  +4
Глод
Виноват, в первую очередь, Сталин, а он грузин был (Джугашвили). Почему акция не перед посольством Грузии?
Alexsy    23.11.2019, 20:09
Оценка:  +6
Alexsy
Посмотреть историю руководителей СССР, у маданутых педриотов мозгов не хватает!
RickiTikiTavi    23.11.2019, 19:46
Оценка:  +4
RickiTikiTavi
В СССР в 1932-33 гг. был голод на Украине , в самой России - в Поволжьи, на Северном Кавказе, на Урале и Сибири. Во время этого голода погибло также много русских людей в самой России, и на территории Украины. Правильным было-бы выразить сочувствие посольству РФ, а с протестами выйти к посольству
RickiTikiTavi    23.11.2019, 19:49
Оценка:  +4
RickiTikiTavi
а с протестами нужно было выйти к посольству Грузии - стране давшей нам Сталина, кто не знает его настоящая фамилия Ждугашвили и он грузин по национальности, родился в Грузии. Так, что все претензии - к ним.
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 19:50
Оценка:  -9
Брюква_и_Клюква
Дорогой товарищ мангуст! Объясните, пожалуйста, почему сама РФ не выражает сочувствие своим усопшим от голода гражданам?
zheka-yakob    23.11.2019, 19:53
Оценка:  +5
zheka-yakob
Это наше дело и ни перед кем отчитываться не обязаны.
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 19:58
Оценка:  -9
Брюква_и_Клюква
С вашими делами, Яша, идите на москву. Неxyй отираться на украиском сайте, иностранец
zheka-yakob    23.11.2019, 20:01
Оценка:  +4
zheka-yakob
Я в Москве и живу.....а сайт, а что он твой (???) тогда отключи меня (докажи).
RickiTikiTavi    23.11.2019, 20:02
Оценка:  +4
RickiTikiTavi
Соглашусь с Вами уважаемая Виолетта! Это действительно недоработка российских властей. Голод в России в 1932-33 году им нужно определить как геноцид русского народа и выходить с протестами к посольству Грузии и Израиля, а учитывая, что Хрущев был с Украины так и к украинскому посольству..
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:04
Оценка:  -8
Брюква_и_Клюква
Та мне ты наxyй нужен, мокша красноносый. Иди валежник собирай, полутырок, с Нового года будет платным
zheka-yakob    23.11.2019, 20:04
Оценка:  +4
zheka-yakob
Брюква это старая галицайская алкоголичка Виолетка???
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:05
Оценка:  -8
Брюква_и_Клюква
Товарищ мангуст, Вас посетили Альцгеймер и Паркинсон? Какая, нафиг, Виолетта? Примите валиум.
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:07
Оценка:  -8
Брюква_и_Клюква
Еще один шизофреник нарисовался. Иди проблюй за окно, Яша, может полегчает. Канализации у тебя нет.
zheka-yakob    23.11.2019, 20:07
Оценка:  +5
zheka-yakob
Слышь ты, пьянь вислозадая....ты своё фото, где стоишь с пропитой рожей на фоне шкафа 70-х годов, со своей странички удалила???
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:10
Оценка:  -6
Брюква_и_Клюква
Это тебе сказал академик Кадыров? Верь Кадырову, но ж.опу береги. Чечены любят пызатых толстожопых стариков)
zheka-yakob    23.11.2019, 20:12
Оценка:  +5
zheka-yakob
А ты чеченам совсем не понравилась???))))
Брюква_и_Клюква    23.11.2019, 20:13
Оценка:  -7
Брюква_и_Клюква
Та ты Яша вообще обурел от алкоголя. У тебя больные галюцинации. Вислозадая старуха - это твой сосед, который тебя трахает в анус
zheka-yakob    23.11.2019, 20:15
Оценка:  +5
zheka-yakob
А ты прям секси))))
Ты в зеркало давно себя видела???
Da-Gabon    23.11.2019, 19:46
Оценка:  +3
Da-Gabon
КАк пережить потерю унитазов?
Ira0956    23.11.2019, 20:10
Оценка:  +5
Ira0956
Да, как-то быстро х о х л ы с темы унитазов съехали )
Nesdeshniy    23.11.2019, 20:50
Оценка:  +2
Nesdeshniy
После опубликования видео ФСБ перед передачей плавсредст, шароварники примолкли.....
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