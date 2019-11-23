В Ровенской области задержали "вора в законе"

В Украине снова задержали "вора в законе" Тенго Питерского. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Правоохранители задержали в Ровенской области "вора в законе" в уголовном мире известного как Тенго Питерский. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, ранее к ним поступила информация о том, что на территории Украины незаконно находится "вор в законе", который в ближайшее время собирается ехать в столицу. Установив вероятный маршрут поездки, была проведена операция по его задержанию.

Так, ночью 22 ноября на трассе Киев - Чоп, недалеко от города Корец, сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области Нацполиции совместно с облуправлением патрульной полиции и ГО БКОП СБУ в Киеве и Киевской области задержали "вора в законе", в уголовном мире известного как Тенго Питерский и Тенго Гальский.

Отмечается, что предоставить документы 37-летний грузин не смог, имел при себе только поддельное водительское удостоверение. Кроме того, авто, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имело явные признаки поддельных номерных агрегатов.

Мужчина свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям.

По данным МВД, задержанный - 37-летний гражданин Грузии, был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

Как отмечается, в течение последних трех лет Тенго Питерский несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию; последний раз это было в октябре 2019 года.

"Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чарай собирался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", - уточняется в сообщении.

Сейчас сотрудники управления ГМСУ в Ривненской области составили админпротокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. В ближайшее время он будет выдворен за пределы Украины.

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