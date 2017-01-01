Капитана танкера Делфи выписали из больницы

При осмотре доставленного 59-летнего пациента врачи диагностировали общее переохлаждение, низкую температура тела и замедленное сердцебиение.

Капитана аварийного танкера Делфи Анатолия Слинько, доставленного 22 ноября с сильным переохлаждением в Одесскую горбольницу №11, в субботу, 23 ноября, выписали из медучреждения. Об этом сообщил журналистам заместитель главврача Вадим Стоев, передает Укринформ.

"При осмотре доставленного 59-летнего пациента врачи диагностировали общее переохлаждение, низкую температура тела и замедленное сердцебиение. После оказания необходимой помощи его состояние мы считаем удовлетворительным, жена забрала его из палаты домой", - отметил Стоев.

У 39-летнего старшего механика судна Константина Михайленко диагностировано не только общее переохлаждение, но и острый трахеобронхит. Пациент нуждается в дальнейшем лечении, добавил заместитель главврача.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Игоря Гинжула, "22-летний матрос танкера Тудорян заявил спасателям, что не нуждается в медицинской помощи и сразу же отбыл в Измаил, где проживает".

Стоит отметить, что в Одесском ГУ Нацполиции сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Уже установлено, что аварийный танкер, который сел на мель и стал источником загрязнения нефтепродуктами моря у побережья Одессы, принадлежит владельцу компании Фактор групп лимитед Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты и ситуация постоянно ухудшается.

Также СМИ сообщили, что танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти

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Правоохранители Белгород-Днестровского уже привлекали в 2017 году капитана судна Делфи к уголовной ответственности по факту загрязнения моря (ст. 243 Уголовного кодекса Украины).