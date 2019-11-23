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В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ

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Возвращенные украинские военные корабли разграбили мародеры в России, сообщил глава Генштаба.
Никополь - один из трех возвращенных кораблей
Никополь - один из трех возвращенных кораблей
facebook.com/alex.mochanov

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что захваченные военные корабли в РФ были разграблены мародерами. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила корабли Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу, Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

По его словам, украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу.

"Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю… Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал он.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ответ в ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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Теги: Россия, Украина-Россия, корабли, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ira0956    23.11.2019, 22:25
Оценка:  0
Ira0956
А почему х о х л ы так и не обнародовали акт приемо-передачи кораблей? )
Ira0956    23.11.2019, 22:23
Оценка:  0
Ira0956
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией, заявил президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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