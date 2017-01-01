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Загороднюк обсудил в Германии нормандскую встречу

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Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в нормандском формате.
Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ
Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ
пресс-службы Минобороны

В рамках Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.
Во время встречи стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в нормандском формате. В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи", - говорится в сообщении.

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате. Об этом он сказал после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Теги: Минобороны, Германия, министр обороны, нормандская четверка, нормандская встреча, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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