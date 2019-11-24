Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и уход миссии МВФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина почтила память жертв Голодомора, миссия Международного валютного фонда завершила миссию в Украине. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Драка на Транс-марше

В Киеве провели Транс-марш. Мероприятие состоялось в международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Марш защищала полиция, что не помогло избежать стычек с противниками его проведения.

Уход миссии МВФ из Украина

Миссия Международного валютного фонда прекратила работу в Украине. Также миссия заявила о существенном прогрессе Украины в последние несколько месяцев на пути реформ. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, работа с МВФ по новой программе продолжается.

Moody's изменило прогноз Украины на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг Украины со “стабильного“ на “позитивный“. Долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины подтверждены на уровне “Caa1“.

Украина почтила память жертв Голодомора

Украинцы отметили День памяти жертв Голодоморов. По словам президента Владимира Зеленского, Украина никогда не забудет и не простит преступления Голодомора, виновником которого был сталинский режим.

“Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить“, - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в США оценили шансы Украины вступить в НАТО.