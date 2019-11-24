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В США оценили шансы Украины вступить в НАТО

Комментариев: 15
Помощник президента США по нацбезопасности заявил, что альянс не хочет войны с Россией.
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен
twitter.com/HFXforum

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе, сообщает в воскресенье, 24 ноября ТАСС.

Помощник американского президента выступил с утверждением, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что алянс не хочет конфликта с РФ.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс - ред.) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас..., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией", - заявил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина будет членом НАТО. Но сейчас страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

Как сообщалось, в конце октября в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

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Теги: Россия, НАТО, НАТО-Украина, Украина-Россия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Путин_xyйло    24.11.2019, 10:33
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Сменят Трампа, поменяются "шансы"!
ThaiFever    24.11.2019, 10:30
Оценка:  -2
ThaiFever
НАТО , США не хочет а вот голодранцы хотят , забылись котлы
Путин_xyйло    24.11.2019, 10:32
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Чего тебе все котлы мерещатся, голодный? Иди наверни блинков с лопаты!
farfalle    24.11.2019, 10:26
Оценка:  -2
farfalle
Пока Украина не признает Крым и Донбасс - никакого НАТО. А значит - никогда. Расходимся
ThaiFever    24.11.2019, 10:22
Оценка:  -2
ThaiFever
2 раза дерьмом назвали - видели оригинал
Антибес    24.11.2019, 10:13
Оценка:  -5
Антибес
Пэрэмога отменяется.)))))
Вольтрон    24.11.2019, 09:47
Оценка:  +1
Вольтрон
Если ситуация в РФ не изменится, то война неизбежна и Украина не имеет в этом факторе значения.
VSHIVANKA    24.11.2019, 09:41
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НУ ШО ЭУРОПЭЦИ СРАНЫЕ , ЖДУТ ВАС В НАТО И ЕС ?!
НАХЕР ВЫ КОМУ ТАМ ВСРАЛИСЬ ГОЛОДРАНЦЫ ?!
ВЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ТИПА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ....)))
Л_о_л_а    24.11.2019, 09:40
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Это зрада или пэрэмога? Объясните кастрюльки. Вы же стану свою расх_ерачили ради НАТО и ЕС....А вас послали, причем красиво опустили - "....альянс не хочет войны с Россией."
Вольтрон    24.11.2019, 09:52
Оценка:  0
Вольтрон
Никто не хочет войны, но она все равно будет. Есть все основания для этого.
Asmo    24.11.2019, 09:52
Оценка:  +3
Asmo
Военный конфликт не вечен, сколько еще лет хватит у раски заливать свою ущербную экономику нефтедолларами!?! от силы лет 10, масимум 20, Немцы с Прибалтами 45 лет ждали пока совок рухнет и мы подождем. Цель поставлена и будет достигнута..
Russian-Troll    24.11.2019, 09:56
Оценка:  -4
Russian-Troll
Сколько там у вас пенсия? Конкретно Вы, боюсь, не дождётесь.
VSHIVANKA    24.11.2019, 10:04
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ПОКА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ , ХУДОЙ СТО РАЗ СДОХНЕТ ....)))
ВыВсеВрети    24.11.2019, 10:34
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, НА РОСИИ МАЛО ТОЛСТЫХ ОСТАЛОСЬ, УЙ БЕЗ СОЛИ ДОЕДАЮТ!...))))))))
СССР, КУДА КРЕПЧЕ ПАРАШИ БЫЛ НУ И ЧТО?...)))))))
ВыВсеВрети    24.11.2019, 10:32
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
лола, ты конечно придурковатая!...))))))
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