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В Днепре сгорел дом, есть жертва

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В ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. Дом выгорел полностью.
В Днепре сгорел частный дом
В Днепре сгорел частный дом
dp.dsns.gov.ua

В Днепре вечером в субботу, 23 ноября, произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что пожар начался в около 18:30 на улице Навигационной.

Пламя распространялось достаточно быстро - на место сразу направили две бригады пожарно-спасательной части.

Во время пожара погиб 49-летний мужчина.

Спасателям удалось локализовать очаг возгорания в 19:16, а в 20:52 они полностью потушили здание. Выяснилось, что очаг возгорания находился внутри одноэтажного дома.

Огонь уничтожил все, что находилось внутри, и кровлю. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Напомним, в Запорожье мужчина сгорел в торговой палатке. Пожарные нашли тело 40-летнего реализатора в ходе тушения.

Также сообщалось, что в Сумской области во время пожара погибли двое мужчин.

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Теги: смерть, Днепр, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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