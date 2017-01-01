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В США опубликовали 100 страниц документов об отношениях с Украиной

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Документы доказывают, что Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович.
Адвокат президента Трампа Руди Джулиани
Адвокат президента Трампа Руди Джулиани
EPA/UPG

Государственный департамент США обнародовал 100 страниц документов об отношениях Белого дома с Украиной. Об этом сообщает УНИАН.

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Документы опубликовали по решению суда. В частности речь идет об электронной переписке, которая подтверждает активные контакты госсекретаря Помпео и адвоката президента Трампа Руди Джулиани в марте 2019 года. 

Сообщается, что документы доказывают, что Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. Журналисты предполагают, что именно поэтому Помпео раньше не соглашался показывать эти документы Конгрессу. 

Ранее сообщалось, что Коболев намерен дать показания против Джулиани.

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Теги: Трамп, Зеленский, Джулиани
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