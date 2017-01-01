Трое детей в Донецкой области отравились газом

Дети в возрасте от трех до 13 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести после отравления природным газом.

В Донецкой области из частного жилого дома были госпитализированы трое детей с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила пресс-служба ДСНС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что к спасателям сообщение об инциденте в селе Калиновка, Волновахского района Донецкой области поступило 23 ноября в 12:00.

Так, трое детей: 2006 года, 2015 года и 2016 рождения были госпитализированы в больницу Мариуполя с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести (состояние средней тяжести).

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львове двое детей отравились угарным газом. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

А в Киевской области ребенок погиб от отравления угарным газом. Мужчина, который присматривал за внучкой, был на улице, когда заметил, что из дома, где находился ребенок, идет дым.

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