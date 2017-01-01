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Мороз до -14 градусов: Какой будет погода 24 ноября

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Ночью и утром морозы до -14 градусов.
На Западе и Юге будет теплее: от -5 до -0° ночью и 0-5° днем
На Западе и Юге будет теплее: от -5 до -0° ночью и 0-5° днем
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В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет в основном сухо и холодно. Холоднее всего будет на Востоке. Ночью и утром морозы до -14 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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Днем будет от 2 до 3°C и ночью -14. На Западе и Юге будет теплее: от -5 до -0° ночью и 0-5° днем. На Закарпатье температура поднимется до 13 тепла.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/сек.

Киев. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура от -1 до 1 днем и от -7 до -9 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что Азовское море затопило десятки баз отдыха в Кирилловке.

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Теги: Украина, погода, мороз
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