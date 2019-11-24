Президент Сербии объяснил, как сербское оружие могло оказаться в Украине
Президент Сербии Александр Вучич официально признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс. Об этом сообщает сербский портал N1info.
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Комментарий появился в связи с обвинением болгарской антизападной расследовательницы Диляны Гайтанджиевой в том, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии.
По словам Вучича, страна официально не продавала оружие в Украину, а минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.
Согласно обнародованным Тепич данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.
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Таким образом, несмотря на то, что сделка была законной, агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и потребовали не экспортировать оружие в Украину, чтобы "не угрожать отношениям с Россией".
Ранее сообщалось, что Киев простился с ветераном АТО Пановым.
ЛОГИЧНО....
БРЕД КАКОЙ-ТО....
ИЛИ ОДИН РАЗ НЕ ПИ.ДАРАС ? )))
ХОТЯ МОЖЕТ И ПОЕХАТЬ , ЧТОБЫ РАЗМАЗАТЬ ЗЕЛЕНУЮ СОПЛЮ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ И ПОКАЗАТЬ, КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ХОЧЕТ МИРА , А КТО ССЫТ НАЦИКОВ И ЛИЖЕТ ЗАДНИЦУ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА....)))