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Президент Сербии объяснил, как сербское оружие могло оказаться в Украине

Комментариев: 10
По словам Вучича, страна официально не продавала оружие в Украину, а минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.
Президент Сербии Александр Вучич признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс
Президент Сербии Александр Вучич признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс
wikipedia.org

Президент Сербии Александр Вучич официально признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс. Об этом сообщает сербский портал N1info.

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Комментарий появился в связи с обвинением болгарской антизападной расследовательницы Диляны Гайтанджиевой в том, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии.

По словам Вучича, страна официально не продавала оружие в Украину, а минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Согласно обнародованным Тепич данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

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Таким образом, несмотря на то, что сделка была законной, агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и потребовали не экспортировать оружие в Украину, чтобы "не угрожать отношениям с Россией".

Ранее сообщалось, что Киев простился с ветераном АТО Пановым.

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Теги: война, ООС, Сербия, РФ
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Комментариев (11)
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Coюзник    24.11.2019, 12:54
Оценка:  -1
Coюзник
Фейк на фейке и фейком погоняет ....
Coюзник    24.11.2019, 12:55
Оценка:  0
Coюзник
Чем абсурднее новость тем правдивее она кажется ...
VSHIVANKA    24.11.2019, 13:04
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТЫ ПРО УНИТАЗЫ ?
ЛОГИЧНО....
БРЕД КАКОЙ-ТО....
VSHIVANKA    24.11.2019, 13:06
Оценка:  -5
VSHIVANKA
УДИВЛЯЕТ , ПОЧЕМУ УКРОПНЫЕ ЛОДОЧНИКИ , КОТОРЫХ РОССИЯ ВЫПУСТИЛА , НЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ , ЧТО НАД НИМИ НАДРУГАЛИСЬ НА КИЧЕ ?
ИЛИ ОДИН РАЗ НЕ ПИ.ДАРАС ? )))
Coюзник    24.11.2019, 13:06
Оценка:  +2
Coюзник
А тебе что не достался унитаз??? вот беда ... как же ты теперь без унинитаза??? Придется ходить в сортир
Coюзник    24.11.2019, 13:04
Оценка:  +2
Coюзник
Перед Нормандской встречей Россия запустит таких фейков еще ... мама не горюй ...
VSHIVANKA    24.11.2019, 13:10
Оценка:  -3
VSHIVANKA
СУДЯ ЗАЯВЛЕНИЯМ ЗЕЛЬЦА О ДОНБАССЕ , ПУТИНУ ЕХАТЬ ТУДА ВООБЩЕ НЕ СТОИТ , ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ....
ХОТЯ МОЖЕТ И ПОЕХАТЬ , ЧТОБЫ РАЗМАЗАТЬ ЗЕЛЕНУЮ СОПЛЮ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ И ПОКАЗАТЬ, КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ХОЧЕТ МИРА , А КТО ССЫТ НАЦИКОВ И ЛИЖЕТ ЗАДНИЦУ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА....)))
Coюзник    24.11.2019, 13:14
Оценка:  +3
Coюзник
В данном конкретном случае президент Сербии от души лизнул Путина в зад ... и скорее всего получил от этого удовальствие
VSHIVANKA    24.11.2019, 12:47
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НАТОВСКОЕ ОРУЖИЕ, ЧТО ПРИСУТСТВУЕТ В ДОНБАССЕ НЕ ТАК ВОЗБУЖДАЕТ МАЙДАНУТУЮ БИОМАССУ ?
Krotol2    24.11.2019, 12:35
Оценка:  -3
Krotol2
Мы тож как бы в шахтах накопали ))))
Путин_xyйло    24.11.2019, 12:39
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Ключевое слово - как бы!
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