Президент Сербии объяснил, как сербское оружие могло оказаться в Украине

По словам Вучича, страна официально не продавала оружие в Украину, а минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Президент Сербии Александр Вучич признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс wikipedia.org

Президент Сербии Александр Вучич официально признал, что сербское оружие могло попасть на Донбасс. Об этом сообщает сербский портал N1info.

Читай также: В США оценили шансы Украины вступить в НАТО

Комментарий появился в связи с обвинением болгарской антизападной расследовательницы Диляны Гайтанджиевой в том, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии.

По словам Вучича, страна официально не продавала оружие в Украину, а минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Согласно обнародованным Тепич данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

Читай также: Папа Римский призвал мир к ядерному разоружению

Таким образом, несмотря на то, что сделка была законной, агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и потребовали не экспортировать оружие в Украину, чтобы "не угрожать отношениям с Россией".

Ранее сообщалось, что Киев простился с ветераном АТО Пановым.