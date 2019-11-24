В Одессе коп упал с крыши, пытаясь задержать психически больного

Неадекватный агрессивный мужчина залез на крышу и бросал шифер и кирпичи в соседние дома и авто.

В Одессе патрульный полицейский пострадал при падении с высоты, пытаясь задержать на крыше хозяйственной постройки психически больного мужчину. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в субботу около 16:00, патрульные получили сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили неизвестного, у которого были признаки психического расстройства. В частности, мужчина влез на крышу хозпостройки, разрушал ее и бросал камни по окнам жилых домов. На просьбы полицейских прекратить, он не реагировал, вел себя неадекватно, выкрикивал нецензурные слова.

"Через некоторое время после тщетных уговоров, один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот начал бросаться в инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчину удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи. Как выяснилось, этот 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

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