В Кельтском море из-за шторма погиб моряк из Украины

Сейчас точно не известно, по какой причине умер моряк, предварительно предполагают, что трагедия могла произойти из-за удара волны.

Судно направлялось из Великобритании на Кубу, но прервало рейс и теперь направляется в Брест depositphotos.com

В Кельтском море погиб украинский моряк. Об этом сообщает Фонд помощи морякам “Ассоль“ в Facebook.

Читай также: Капитана танкера Делфи выписали из больницы

“Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, который находился в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в 21.10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста“, - говорится в сообщении.

Читай также: Аэропорт Львов возобновил работу после ЧП

Сообщается, что на борт корабля была доставлена вертолетом команда медработников, которые в 01:40 UTC 23 ноября констатировали смерть моряка.

Сейчас точно не известно, по какой причине умер моряк, предварительно предполагают, что трагедия могла произойти из-за удара волны, также моряк мог упасть или его ударило тяжелым предметом. Судно направлялось из Великобритании на Кубу, но прервало рейс и теперь направляется в Брест.

Ранее сообщалось, что на задержанном в Малайзии судне 22 украинца – МИД.