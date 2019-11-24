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В РФ рассказали, почему пропали личные вещи моряков из украинских суден

Комментариев: 18
Также Полозов сообщил, что среди официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение.
Военно-морские судна "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу" возвращаются в Украину
Военно-морские судна "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу" возвращаются в Украину
Скриншот youtube

В РФ объяснили пропажу личных вещей моряков с украинских военно-морских суден “Никополь“, “Бердянск“, и “Яны Капу“, возвращенных Украине. Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из телеканалов.

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“Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили“, - рассказал Полозов.

Также Полозов сообщил, что среди официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение, а также мобильные телефоны, компьютеры и флешки моряков. Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудование.

Ранее сообщалось, что затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти – СМИ.

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Теги: моряки. украинские моряки, РФ
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Комментариев (18)
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Ira0956    24.11.2019, 15:06
Оценка:  0
Ira0956
Ой, млять, х о х л ы то все тему унитазов мусолили, а теперь свое грязное нижнее белье, оставленное на катерах, забыть не могут. Ну и нищеброды... клинические ) Зубные щетки тоже у вас сперли? )
dиk    24.11.2019, 14:48
Оценка:  -1
dиk
троллю вышиванке- проблема с унитазами как раз у рф.Мало вывезли с Донбасса? Луганский машзавод,про патронный завод в Луганске можно даже и не упоминать.Из Стаханова вывозили.Топаз вывезли
dиk    24.11.2019, 14:49
Оценка:  -1
dиk
Завод Юность,Луга-Терм и пр.
merks    24.11.2019, 14:39
Оценка:  0
merks
Дык на рфии унитазы проблема, вот и гребут все подряд.Когда разграбили станцию на границе , там тоже все вывезли, включая унитазы.
    24.11.2019, 14:38
Оценка:  0
Все равно, Вова КГБшник и подельники:
вы не только убийцы, но и воры!
Бувший_зхiдняк    24.11.2019, 14:26
Оценка:  -4
Бувший_зхiдняк
Санэпидемстанция сожгла вещи что бы уничтожить блох, вшей, клопов и прочих паразитов)
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:29
Оценка:  -1
Путин_xyйло
в см. кацапов? Хeрово работает эта "станция"!
fulminate    24.11.2019, 14:19
Оценка:  +3
fulminate
Сгнили цветные металлы и прочие комплектующие, которые можно применить в быту. Уникальный случай)))
VSHIVANKA    24.11.2019, 14:06
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПИПЕЦ.....
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ БОЛЬШЕ НЕТ ПРОБЛЕМ КАК УНИТАЗЫ....
ФУУУУ МЕРЗКАЯ НАЦИЯ....
ОПАРЫШИ.....
Кайдаш    24.11.2019, 14:11
Оценка:  0
Кайдаш
УНИТАЗЫ КАК РАЗ В МОКШЕ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, ТЫРЯТ-С ИХ И В ГРУЗИИ, И У НАС, И (ПОДОЗРЕВАЮ) В СИРИИ.
РОИСЯ ВПЕРДЕ!!!!
fulminate    24.11.2019, 14:21
Оценка:  +1
fulminate
Так прикол в том, что на россии оправдываются за унитазы. Приводят разные объяснения... Скамейку когда вернете с нового моста на линии разграничения? Новые русские)))
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:23
Оценка:  +1
Путин_xyйло
На кацапляндии ничего лучше не придумали как сказать что сгнило Такою отмазку мог сочинить только тот у кого мозг сгнил!
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:26
Оценка:  +1
Путин_xyйло
ВошийВанька "прав", кацапы нашифровали себе что нет унитаза, нет проблемы А то оправдывайся как он "сгнил"
Кайдаш    24.11.2019, 14:00
Оценка:  0
Кайдаш
Иными словами, толчок мокши приравняли к оружию... О, вей з мир....
BabaYul    24.11.2019, 14:13
Оценка:  -2
BabaYul
Какое же майданутое майданько.
Кайдаш    24.11.2019, 14:18
Оценка:  0
Кайдаш
Причём здесь Майдан??
Бувший_зхiдняк    24.11.2019, 14:29
Оценка:  -3
Бувший_зхiдняк
ты статью-то прочитай, это все придумал укро адвокат своими словами, никого не цитируя. Россия на эти бредни про кражу унитазов даже не отреагировала. Моська лает - слону поhуй)
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:31
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Ты моська не ГаВкаЙ!
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