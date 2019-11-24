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"Крым россиянам нужен не для отдыха": Хомчак рассказал как вернуть полуостров

Комментариев: 3
Также начальник Генштаба рассказал, что может помочь вернуть вернуть полуостров Украине.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак
Пресс-служба Минобороны

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия воспринимает Крым, как военную базу для контроля Европы и северной Африки и возможность господствовать в Средиземном море. Об этом он сообщил в интервью Укринформ.

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Также начальник Генштаба рассказал, что может помочь вернуть вернуть полуостров Украине.

"Крым - это Украина и ни в каком случае нельзя про это забывать. Венуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ездили. Чтобы вы понимали - Крым России нужен совсем не как место для отдыха россиян", - сказал Хомчак.

Ранее сообщалось, о перемирии на Донбассе: восемь обстрелов за сутки.

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Теги: Украина, Крым, Генштаб, Хомчак
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Комментариев (3)
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Бувший_зхiдняк    24.11.2019, 15:03
Оценка:  -1
Бувший_зхiдняк
нормальный военный трезво мыслящий. понимает что возвращать нужно хоть молитвами, хоть заговором и выливанием на воске, но только что бы не воевать, потому что "опасное это дело, убить могут"
Ira0956    24.11.2019, 15:01
Оценка:  +2
Ira0956
Осподя, и снова унылая песТня про "вернуть полуостров" )
Boxerogos    24.11.2019, 14:45
Оценка:  +1
Boxerogos
Насяльника Гейштаба совсем плохой стал!Но это даже хорошо.Чем больше дебилов,тем ближе Пэрэмога!)))))))))))))
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