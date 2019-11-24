"Крым россиянам нужен не для отдыха": Хомчак рассказал как вернуть полуостров
Также начальник Генштаба рассказал, что может помочь вернуть вернуть полуостров Украине.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия воспринимает Крым, как военную базу для контроля Европы и северной Африки и возможность господствовать в Средиземном море. Об этом он сообщил в интервью Укринформ.
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Также начальник Генштаба рассказал, что может помочь вернуть вернуть полуостров Украине.
"Крым - это Украина и ни в каком случае нельзя про это забывать. Венуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ездили. Чтобы вы понимали - Крым России нужен совсем не как место для отдыха россиян", - сказал Хомчак.
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