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Президент опубликовал фото из спортзала

Комментариев: 7
Глава государства пожелал всем хорошего утра из спортзала и показал, как он занимается спортом.
Зеленский в спортзале
Зеленский в спортзале
instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 ноября, опубликовал в Instagram фото с утренней тренировки в спортзале.

"Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга (утра)", - подписал фото глава государства.

На фото Зеленский сфотографирован рядом с тренажерами.

Напомним, сегодня утром Зеленский также опубликовал ролик, на котором в ускоренном темпе было показанор строительство моста в Станице Луганской.

А накануне Зеленский с супругой возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

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Теги: Спорт, фото, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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blya-tolyan    24.11.2019, 14:51
Оценка:  +1
blya-tolyan
и это тупое е б . а . л о должно поднять мне настроение или заставить заниматься спортом? К чему эта хрень?
РухНС    24.11.2019, 14:55
Оценка:  -2
РухНС
пусть тебе жена с утра что то поднимает, ублюдок
blya-tolyan    24.11.2019, 14:49
Оценка:  +1
blya-tolyan
хотя бы в трусы одели клоуна. Что не похож на спорстмЭна.
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:27
Оценка:  +1
Путин_xyйло
припиздент за своим обычным занятием, - торговля иплом
РухНС    24.11.2019, 14:56
Оценка:  -1
РухНС
ну хватит о своём педро вспоминать
blya-tolyan    24.11.2019, 14:24
Оценка:  +1
blya-tolyan
лучше справку от нарколога покажи. А то народ заждался.
РухНС    24.11.2019, 14:57
Оценка:  -2
РухНС
иди к жене, она тебе покажет
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