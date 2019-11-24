Президент опубликовал фото из спортзала
Глава государства пожелал всем хорошего утра из спортзала и показал, как он занимается спортом.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 ноября, опубликовал в Instagram фото с утренней тренировки в спортзале.
"Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга (утра)", - подписал фото глава государства.
На фото Зеленский сфотографирован рядом с тренажерами.
Напомним, сегодня утром Зеленский также опубликовал ролик, на котором в ускоренном темпе было показанор строительство моста в Станице Луганской.
А накануне Зеленский с супругой возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.
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