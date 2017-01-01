Пьяный водитель Volkswagen Tiguan влетел в дерево под Киевом - девушка в коме

Нетрезвый водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" на скорости пытался войти в поворот, поймал обе обочины и врезался в дерево.

В воскресенье, 24 ноября, на улице Черняховского в Броварах внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево. Об этом сообщает ДТП.Киев.

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“Нетрезвый водитель автомобиля “Фольксваген Тигуан“ на скорости пытался войти в поворот, поймал обе обочины и врезался в дерево. Трое пострадавших. Водитель и пассажир - более-менее. Девушка, которая не была пристегнута, в коме“, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, девушка находилась в тяжелом состоянии, была без сознания, зрачки не реагировали на свет.

Ранее сообщалось, что жителя Троещины судят за издевательства над матерью.