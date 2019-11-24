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Во Львове выпал первый снег

Комментариев: 1
Пользователи делятся в соцсетях белыми пейзажами и видами из окна. Снег во Львове выпал, не дожидаясь прихода зимы.
Первый снег во Львове
Первый снег во Львове
facebook.com/Михайло Гринишин

Во Львове в воскресенье, 24 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Соответствующими фото в соцсетях делятся пользователи.

Судя по фото, снега выпало не много, но достаточно для того, чтобы окрасить в белый цвет землю и автомобили.

Во Львове синоптики 24 ноября прогнозировали ночью заморозки в воздухе -7 ..- 9°, днем -1 - 1° тепла.

Напомним, накануне гололедица во Львовской области спровоцировала коллапс на дорогах. В частности, что во Львовской области случилось тройное ДТП. Погиб один человек и еще семеро пострадали.

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Теги: Львов, фото, снег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    24.11.2019, 15:01
Оценка:  0
Ira0956
А отопление-то дали?
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