Во Львове выпал первый снег
Пользователи делятся в соцсетях белыми пейзажами и видами из окна. Снег во Львове выпал, не дожидаясь прихода зимы.
Во Львове в воскресенье, 24 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Соответствующими фото в соцсетях делятся пользователи.
Судя по фото, снега выпало не много, но достаточно для того, чтобы окрасить в белый цвет землю и автомобили.
Во Львове синоптики 24 ноября прогнозировали ночью заморозки в воздухе -7 ..- 9°, днем -1 - 1° тепла.
Напомним, накануне гололедица во Львовской области спровоцировала коллапс на дорогах. В частности, что во Львовской области случилось тройное ДТП. Погиб один человек и еще семеро пострадали.
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