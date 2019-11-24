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Епифаний рассказал, когда празднование Рождества могут перенести на 25 декабря

Комментариев: 3
Тем не менее глава ПЦУ отметил, что сейчас трудно представить, сколько нужно времени для этого.
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
pomisna.info

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

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Тем не менее глава ПЦУ отметил, что сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.

“Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви. Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем, - добавил митрополит.

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Такая же позиция была у Епифания и год назад. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален, из-за возможного раскола.

Ранее сообщалось, что сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, Рождество
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Комментариев (3)
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Мыкола    24.11.2019, 16:21
Оценка:  -1
Мыкола
Епифанка может переносить Рождество хоть на 1 мая, только народ как отмечал 7 января, так и будет ! Если каждый приблуда будет устанавливать свои порядки , то это будет сумасшедший дом
Alexsy    24.11.2019, 16:11
Оценка:  +1
Alexsy
Ебоний секты своим шхюхам может грузить что угодно
Alexsy    24.11.2019, 16:11
Оценка:  +1
Alexsy
Ебоний секты своим шхюхам может грузить что угодно
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