Епифаний рассказал, когда празднование Рождества могут перенести на 25 декабря

Тем не менее глава ПЦУ отметил, что сейчас трудно представить, сколько нужно времени для этого.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

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Тем не менее глава ПЦУ отметил, что сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.

“Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви. Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем, - добавил митрополит.

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Такая же позиция была у Епифания и год назад. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален, из-за возможного раскола.

Ранее сообщалось, что сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве.