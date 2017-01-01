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Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

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В ближайшие дни в Украине все же сохранится морозная погода.
С 28 ноября в Украине ожидается небольшое потепление
С 28 ноября в Украине ожидается небольшое потепление
depositphotos.com

Резкое похолодание в Украине вскоре сменится небольшим потеплением. Когда этого ждать сообщает синоптик Натальи Диденко на своей странице в Facebook.

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В ближайшие дни в Украине все же сохранится морозная погода, а с 28 ноября ожидается небольшое потепление.

В понедельник, 25 ноября, из-за антициклона Quincу будет холодным, и с морозом. Ближайшей же ночью будет -3°...-9°, завтра днем от -3° до +4°.

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Существенные осадки - маловероятны, разве что в западных областях и в Винницкой области что-то полетает или покапает несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/сек.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5°...-7°, днем от -2° до +2°.

Ранее публиковался тест: Все ли ты знаешь о зимней резине? 

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Теги: мороз, потепление, прогноз погоды
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