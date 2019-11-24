Начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль

Импорт российской электроэнергии, который происходит из-за «поправки Геруса», уничтожает украинскую угледобывающую отрасль, его нужно остановить. Об этом заявил заместитель председателя львовского теркома ПРУП Ярослав Стельмащук, пишут Факты.

Он отметил, что украинские шахтеры возмущены возобновлением импорта российской электроэнергии, ведь в Украине нет дефицита тока, есть избыток свободных мощностей по производству электроэнергии. По его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ может привести к тому, что отечественный уголь станет ненужным и шахтеры останутся без работы.

«Возмущены тем, что нас выбивают из колеи. Если это будет поставляться из России, то наш уголь будет не нужен, и мы останемся без рабочих мест. В то время, когда у нас есть свой уголь, в первую очередь, я считаю, мы должны сбыть его, свою электроэнергию, а в случае, если недостаточно, возможно, в каких-то вариантах можно докупать», — сказал Стельмащук.

Он отметил, что импорт тока из России нужно остановить и беспокоиться, прежде всего, за развитие отечественной энергетики, а не финансировать энергетику страны-агрессора.

«В первую очередь, мы за свои отечественные предприятия, за свою украинскую энергетику, чтобы она у нас была задействована. Они у нас для того построены, эти шахты, эти электростанции, они технологически связаны. И просто мы останемся в вакууме, когда это произойдет», — отметил Стельмащук.

С аналогичной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились руководители энергокомпаний, которые отметили, что импорт дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, и его нужно остановить.

Импорт электроэнергии из РФ начался с 1 октября из-за внесения председателем комитета ВР по энергетике Андрея Герусом поправки в закон.