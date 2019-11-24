"Зрады нет": Министр Маркарова объяснила, что означает окончание миссии МВФ

По словам министра, сейчас активно ведутся переговоры о согласовании программы.

Окончания работы миссии Международного валютного фонда в Украине без договора о новом этапе сотрудничество не говорит о прекращении переговоров и отсутствия кредитной помощи в будущем. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление после завершения миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы”, - сказала Маркарова.

По словам министра, сейчас активно ведутся переговоры о согласовании программы.

"Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в нем нет фразы после "но". Предательства нет"

Ранее сообщалось, что начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль.