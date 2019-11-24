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"Зрады нет": Министр Маркарова объяснила, что означает окончание миссии МВФ

Комментариев: 8
По словам министра, сейчас активно ведутся переговоры о согласовании программы.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
wikipedia.org

Окончания работы миссии Международного валютного фонда в Украине без договора о новом этапе сотрудничество не говорит о прекращении переговоров и отсутствия кредитной помощи в будущем. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление после завершения миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы”, - сказала Маркарова.

По словам министра, сейчас активно ведутся переговоры о согласовании программы.

"Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в нем нет фразы после "но". Предательства нет"

Ранее сообщалось, что начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль.

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Теги: новости, минфин, Маркарова, Международный валютный фонд
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Комментариев (9)
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Alexsy    24.11.2019, 18:15
Оценка:  0
Alexsy
Сцаными тряпками мвф из Украины гнать надо!
len-ok1    24.11.2019, 18:05
Оценка:  -1
len-ok1
Маркарова, башку помой хотя бы, а то не отличить от Монтян))) Твари зелёные, сосите дальше у кАломоя!
VSHIVANKA    24.11.2019, 17:28
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ - ГОЛОДРАНЦИ.....)))
ВыВсеВрети    24.11.2019, 17:58
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
СКАЗАЛА ВШИВАЯ ДОЕДАЯ УЙ БЕЗ СОЛИ!...))))))))))
WTF2_eбy_в_рот    24.11.2019, 17:13
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
Зрада нет, есть "идите на хyй!"
ВыВсеВрети    24.11.2019, 17:59
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, именно так вас и послали!...гы-гы-гы
Нужны-Погромы    24.11.2019, 17:12
Оценка:  -5
Нужны-Погромы
МИФ не даёт больше денег. Слуги Урода Коломойского будут обслуживать деньги у России под проценты, чтобы отдавать долг МВФ, и таким образом затягивать Украину В рабст России
Ira0956    24.11.2019, 17:50
Оценка:  0
Ira0956
Нах вы нам всрались, нищеброды? В рабство они к нам захотели, ага, щаз! Корми вас, дармоедов, работать не умеете, какие из вас рабы??? )
Нужны-Погромы    24.11.2019, 17:09
Оценка:  -4
Нужны-Погромы
Если Слуги говорят что Зрады нет, значит Зрады есть.
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