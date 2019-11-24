В Днепре прохожие устроили самосуд над живодером

Решившие отомстить за ненависть к животным целились в ноги и область паха догхантера, но в итоге вышло только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц.

В Днепре в субботу, 23 ноября, трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд, передает Обозреватель.

Как сообщил очевидец происшествия Стас Самойленко, трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных пистолет и превратили его в мишень.

"Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина отказался обращаться в полицию, а также отказался от помощи в сопровождении домой", - сообщил очевидец.

Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны.

Еще ранее под Киевом задержали супругов с трупами собак и котов в багажнике.

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