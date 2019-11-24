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В Днепре прохожие устроили самосуд над живодером

Комментариев: 2
Решившие отомстить за ненависть к животным целились в ноги и область паха догхантера, но в итоге вышло только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц.
Догхантер получил ранения
Догхантер получил ранения
Подробности
 
В Днепре в субботу, 23 ноября, трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд, передает Обозреватель.
 
Как сообщил очевидец происшествия Стас Самойленко, трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных пистолет и превратили его в мишень.
 
"Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина отказался обращаться в полицию, а также отказался от помощи в сопровождении домой", - сообщил очевидец.
 
Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны.
 
 
Еще ранее под Киевом задержали супругов с трупами собак и котов в багажнике.

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Теги: животные, Днепр, стрельба, догхантеры, самосуд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    24.11.2019, 17:39
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
1000пудово хэрой ато! взять на поруки, дать квартиру в хyюве))))))))))))
Бувший_зхiдняк    24.11.2019, 17:38
Оценка:  -2
Бувший_зхiдняк
опять одни активисты учат других)
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