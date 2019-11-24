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У Зеленского рассказали о планах по декоммунизации

Комментариев: 3
Министр подчеркнул, что выступает за то, чтобы "расширить рамку", которая была искусственно создана. И декоммунизация это не только смена табличек.
Глава Минкульта Владимир Бородянский
Глава Минкульта Владимир Бородянский
ZIK
 
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации в Украине, передает в воскресенье, 24 ноября, НВ. 
 
"Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - рассказал он.
 
Еще министр подчеркнул, что выступает за то, чтобы "расширить рамку", которая была искусственно создана.
 
"Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - добавил Бородянский.
 
Напомним, в рамках декоммунизации в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову.

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Теги: министерство культуры, Владимир Бородянский, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2_eбy_в_рот    24.11.2019, 18:05
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
декоммунизация это не только смена табличек

правильно! расхyячить к eбеням ж\д, все ЛЭП, электростанции, заводы, шахты.... сидите и сосите хyй на срагулии))))))))
Пролисок    24.11.2019, 17:57
Оценка:  0
Пролисок
Откажитесь от всего,что создано во время этого пантеона прошлого века.Пусть новое мышление растёт в том,что построило само!!
kapablankas    24.11.2019, 18:12
Оценка:  0
kapablankas
это же геноцид
жить в несуществующем
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