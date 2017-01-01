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На Волыни пьяный водитель попал в ДТП убегая от патрульных

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Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клитицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый мужчина.
Мужчина оказался ранее судим
Мужчина оказался ранее судим
rian.com.ua
 
На Волыни пьяный водитель убегая от патрульных попал в ДТП, сообщает в воскресенье, 24 ноября, пресс-служба полиции  области.
 
По информации правоохранителей, патрульные в Камень-Каширском обнаружили автомобиль Mercedes, который двигался, нарушая правила дорожного движения. Когда копы подали сигнал остановиться, мужчина начал убегать.
 
"Во время преследования правонарушитель совершил дорожного-транспортного происшествие, в которых был поврежден полицейский автомобиль. Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клитицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый 32-летний житель райцентра. Автомобиль злоумышленника поместили на арест площадку", – говорится в сообщении.
 
На правонарушителя составили шесть административных материалов, в том числе и за управление транспортом пьяным.
 
За неоднократное пьяное вождение мужчину уже лишали водительских прав.
 
Напомним, гололед на Львовщине вызвал массовые ДТП.
 
Еще сообщалось, что под Черниговом водитель насмерть сбил школьницу.
 
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Теги: ДТП, волынь, авария, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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