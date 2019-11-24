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ДТП с Кулебой: сын чиновника впал в кому

Комментариев: 1
Уполномоченный президента получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании. А вот сын пострадал больше.
Уполномоченный президента по правам человека
Уполномоченный президента по правам человека
facebook.com/nikolai.kuleba.5
 
Стало известно о состоянии попавшего в аварию уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и двоих его сыновей.
 
Как стало известно, самые тяжелый травмы получил старший сын Тимофей.
 
По словам Сергея Косяка, чиновник получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее.
 
"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении в Facebook.
 
Стоит отметить, что у Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.
 
Напомним, что 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. 
 
Позже в Сети опубликовали видео аварии с чиновником.

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Теги: ДТП, авария
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krekk    24.11.2019, 22:49
Оценка:  0
Krekk
Детям здоровья! Но папаша у них, уполномоченный по правам ДЕТЕЙ, редкий идиот. Мало того, что сами приняли закон о креслах и не исполняют, так еще и водитель, претендующий на звание дебила уходящего года. Как такой безмозглый может вообще быть чиновником? Ему лопату доверить стремно.
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