ДТП с Кулебой: сын чиновника впал в кому
Уполномоченный президента получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании. А вот сын пострадал больше.
Стало известно о состоянии попавшего в аварию уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и двоих его сыновей.
Как стало известно, самые тяжелый травмы получил старший сын Тимофей.
По словам Сергея Косяка, чиновник получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее.
"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении в Facebook.
Стоит отметить, что у Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.
Напомним, что 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия.
Позже в Сети опубликовали видео аварии с чиновником.
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