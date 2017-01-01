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Электронные водительские права появятся в декабре

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что к средине декабря нововведение с электронным водительским удостоверением вступит в силу.
Электронные права
Электронные права
gai42
 
Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, о чем заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, сообщается в воскресенье, 24 ноября.
 
 
"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - сказал чиновник.
 
Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.
 
Еще сообщалось, что в Украине изменили правила выдачи водительских прав.
 
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Теги: автомобили, документ, водитель, права, водительское удостоверение
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Источник: korrespondent.net

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