Электронные водительские права появятся в декабре

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что к средине декабря нововведение с электронным водительским удостоверением вступит в силу.

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, о чем заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода , сообщается в воскресенье, 24 ноября.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - сказал чиновник.

Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.