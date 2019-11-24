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Названо количество жертв Голодомора в Украине

Комментариев: 10
Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше, чем во времена Голодомора.
Памятник жертвам Голодомора в Киеве
Памятник жертвам Голодомора в Киеве
Слово и Дело
 
Во время Голодомора 32-33-х годов умерло 4,5 миллиона украинцев и это наибольшие потери среди союзных республик, передает Радио Свобода.
 
Всего жертвами голода стало 15 млн человек. Второй после Украины идет Россия, в основном это регион Кубань и Поволжье, в Казахстане погибших втрое меньше.
 
 
"Цифры впечатляют. Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше. Засухи и неурожай случались и раньше, но никогда не погибало столько людей. Голод был искусственным, а массовая смертность – это следствие жестоких репрессий и реквизиций пищи. Так массово и быстро от естественного голода не погибали нигде и никогда в мире", – отметили авторы статьи.
 
Большинство украинцев умерло в 33 году. Наиболее смертоносным стал июнь. Пострадал в основном не юг, а центр страны – современные части Киевской, Полтавской, Черкасской областей. Наименьшее количество погибших в Донецкой и Черниговской областях.
 
"Черниговщина – труднодоступный, болотистый, и не слишком плодородный регион. Поэтому с коллективизацией там не спешили. Пищу можно было найти в лесах. Донецкая область – важнейший индустриальный центр всего СССР. От его стабильности зависело утверждение режима Сталина. В Киевской и Харьковской были самые большие обыски крестьянских усадеб", – подытожили в статье.
 
Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодомора. В 2019 этот день пришелся на 23 ноября.

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Теги: Голодомор, смерть, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Graddfeydd    25.11.2019, 00:07
Оценка:  +3
Graddfeydd
Это тот совок, по которому ностальгирует большая часть кацапетовки и лично товарищ Путин.

А еще были "расстрельные тройки" товарища Ежова, ГУЛАГ и много других совковых "радостей"...

Дебилов-мышебратьев, которые носятся с красными флагами и криками "можем повторить!", нужно всячески избегать.
Евроскептик    25.11.2019, 00:14
Оценка:  -4
Евроскептик
Первые концентрационные лагеря были построены в Великобритании.Что творила Германия во вторую мировую все знают.Почти полностью были уничтожены местные народы Америки и Австралии.Мало?Продолжать?У каждой власти,как и у каждого врача есть свое кладбище.
Евроскептик    25.11.2019, 00:15
Оценка:  -2
Евроскептик
Дикие африканцы придумали за каждого убитого соплеменника деньги с врага требовать и сразу все войны заканчивались.
Graddfeydd    25.11.2019, 00:16
Оценка:  +1
Graddfeydd
Хорош стрелки переводить - мне нет никакого дела до какой-то Британии и, тем более, Австралии. Меня интересует только то, что эти гниды красноперые с моими предками творили...
Евроскептик    25.11.2019, 00:07
Оценка:  -4
Евроскептик
Ющ официально нашел по документам 600 тысяч.Все остальные считаются эфемерными нерожденными.Где цифры смертности от голода в США в эти же годы?Ющ даже их фотки выставил в галерее голодомора.Голод был только благодаря местным активистам.Которые вчистую продукты изымали.
Евроскептик    25.11.2019, 00:09
Оценка:  -4
Евроскептик
За смерти от голода и Ельцин и Путин публично извинялись.Когда уже Европа надумает извиниться,что заставила Союз не золотом технику для тяжёлой промышленности оплачивать,а только ЗЕРНОМ!
Krotol2    24.11.2019, 23:59
Оценка:  -1
Krotol2
Укро СМИ это каждое слово брехня
Boxerogos    24.11.2019, 23:54
Оценка:  -2
Boxerogos
Рошен-"историки"на гранты от США ещё и не такое насчитают!))))))))))
KADAMPA    24.11.2019, 23:40
Оценка:  -6
KADAMPA
ж.идки это творили - такова горькая правда, как и сейчас
bolbos    24.11.2019, 23:24
Оценка:  -1
bolbos
Братушки наши
tulchanin    24.11.2019, 23:50
Оценка:  -1
tulchanin
Да да, и доносы писали и хлеб отбирали сплошь "командированные", местные не при чем. И откуда только эти "заезжие" узнавали кто и где мешок зерна заныкал, загадка....
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